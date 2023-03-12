Берлин, 12 марта, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Правительство Германии решило приобрести десять самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Об этом 11 марта сообщила газета Bild am Sonntag.

IMAGO/Sven Eckelkamp/Global Look Press Самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000

По данным журналистов, на приобретение данных артиллерийских установок планируется потратить €154,7 млн. Решение должно быть принято до 29 марта.

Политик входящей в правящую коалицию ФРГ партии СДПГ Андреас Шварц сообщил изданию, что требуется создать систему, при которой оружие, переданное Киеву, будут перезаказывать для нужд бундесвера автоматически, не проводя многомесячное тестирование.

«Бундесвер не должен быть ослаблен из-за поддержки Украины», — сказал Шварц.

Напомним, после начала Россией спецоперации по денацификации Украины Германия поставила Киеву в общей сложности 14 единиц Panzerhaubitze 2000.