Минск, 12 марта, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Двусторонние отношения между Белоруссией и Ираном стали основной темой обсуждения на встрече министра иностранных дел Белоруссии Сергея Алейника и его иранского коллеги Хоссейна Амира Абдоллахиана, которая состоялась 12 марта, накануне официального визита в Исламскую Республику Иран белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Сергей Алейник

«Главы дипломатических ведомств Белоруссии и Ирана обсудили состояние и динамику развития двусторонних отношений, уделив особое внимание практической реализации белорусско-иранских проектов», ― уточнили в министерстве.

Также стороны подчеркнули конструктивный характер взаимодействия Минска и Тегерана и указали на необходимость интенсификации двусторонних контактов.

«Состоялся обмен мнениями по наиболее перспективным направлениям торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Определены совместные шаги по дальнейшему укреплению белорусско-иранского диалога в сферах, представляющих взаимный интерес», ― добавили в МИД Белоруссии.

Ещё одной темой обсуждения глава МИД двух стран стал план мероприятий в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, на 12 и 13 марта запланирован официальный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Иран. Кроме того, спикеры парламентов Белоруссии и Ирана совершат обменные визиты для консультаций по ряду актуальных вопросов. Обмен визитами значится в двусторонней повестке на текущий год.