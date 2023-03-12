В США назвали ложью заявления Ирана о возможном обмене заключенными
Вашингтон, 12 марта, 2023, 18:37 — ИА Регнум. В Годепартаменте США опровергли заявление иранских властей о договоренностях по обмену пленными. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал информацию, с которой выступил 12 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, очередной «особенно жестокой ложью».
Эти заявления Ирана лишь усугубляют страдания семей заключенных, удерживаемых в Иране. Так прокомментировал Прайс высказывание главы иранского МИД.
«Мы безостановочно работаем над освобождением трех незаконно задержанных американцев в Иране», — заявил Прайс.
Он также подчеркнул, что власти США будут продолжать свои усилия, пока заключенные граждане США «не воссоединятся со своими близкими».
Как сообщало ИА REGNUM, глава иранского МИД заявил о том, что достигнуто предварительное соглашение об обмене заключенными. Оно может состояться в ближайшие дни, если со стороны США не будет препятствий.
По данным США, в настоящее время в Иране находятся в заключении три гражданина США. В то же время почти 15 иранских граждан содержатся в американских тюрьмах из-за нарушения санкций.