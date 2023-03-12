Стокгольм, , 18:27 — REGNUM Власти Швеции находятся в контакте с властями Ирана по ситуации с гражданином Хабибом Чаабом, смертный приговор которому был утвержден Верховным судом Ирана, сообщает агентство TT.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём, МИД и посольство в Тегеране «интенсивно работают над внесением дополнительной ясности» в это дело и осуждают вынесенный вердикт. Швеция также выражает озабоченность по поводу ситуации с гражданином Чаабом, который имеет как иранское, так и шведское гражданство.

«Смертная казнь является бесчеловечным и необратимым наказанием, и Швеция вместе с ЕС осуждает её применение при любых обстоятельствах», — заявил глава МИД Швеции.

Напомним, ранее Верховный суд Ирана утвердил смертный приговор бывшему лидеру группировки «Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза» Хабибу Чаабу. Его обвиняют в руководстве сепаратистской группировкой, а также в организации террористических операций. В Иране эта организация объявлена террористической.