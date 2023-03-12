Пекин, , 18:28 — REGNUM Американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший статью о причастности Вашингтона к диверсии на «Северных потоках», назвал внешнюю политику США «полным идиотизмом». Это заявление он сделал в интервью, обнародованном 12 марта китайским телеканалом CGTN.

«Северный поток — 2» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я думаю, ими просто движет ненависть ко всему, связанному, в частности, с [президентом РФ Владимиром] Путиным, а также коммунизму», — сказал Херш.

По этой причине, как считает журналист, Вашингтон «делает глупости». Также Херш утверждает, что больше не работает такое понятие, как «американская гегемония».

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» © ИА REGNUM

Напомним, в статье Херша о «Северных потоках» говорится, что их подрыв совершили по указанию президента США Джо Байдена. Заряды, как утверждает журналист, устанавливали американские водолазы.

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