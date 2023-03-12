Вашингтон, 12 марта, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Украинский след в расследовании диверсий на «Северных потоках» является отвлекающей внимание от причастности США попыткой властей Вашингтона. Такое мнение высказал 12 марта американский журналист Сеймур Херш, который ранее опубликовал своё расследование по поводу взрывов на газопроводах.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Северный поток — 2»

«Они (правительство США) пытаются отвлечь внимание от статьи, которую я написал, в которой было много конкретики», — рассказал Херш в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Он объяснил, почему версия украинского следа в подрывах «Северных потоков», которую опубликовала газета New York Times, является несостоятельной. По мнению Херша, украинские ВМС могут сбрасывать мины, однако у них нет экспертов и специалистов в подводном плавании. Они должны были неделями тренироваться в Балтийском море, чтобы суметь совершить подобную диверсию, считает журналист.

Напомним, версия о том, что в подрыве «Северных потоков» участвовали некая украинская группа, была опубликована на днях в ряде СМИ, в том числе в New York Times. Она появилась после обнародованного ранее материала американского журналиста Сеймура Херша, который предоставил данные о совершении этой диверсии натовскими водолазами.

Летом 2022 года водолазы ВМС США установили под «Северным потоком» дистанционно активируемую взрывчатку, которую в сентябре подорвали с помощью специального гидроакустического буя, сброшенного с самолёта ВМС Норвегии.