В шести районах Воронежской области устраняют последствия шквалистого ветра
Воронеж, 12 марта 2023, 18:20 — REGNUM В Воронежской области из-за непогоды произошли нарушения электроснабжения. Они затронули шесть районов региона ― Аннинский, Богучарский, Каширский, Лискинский, Таловский и Хохольский. Об этом 12 марта сообщили в областном правительстве.
«Отключённых социально значимых объектов нет», ― говорится в сообщении властей в телеграм-канале.
В настоящее время энергетики «Воронежэнерго» устраняют последствия осадков и шквалистого ветра до 22 м/сек. Всего задействовано 11 бригад энергетиков: 31 человек и 13 единиц техники.
»Также в распоряжении филиала находится 95 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 4,3 МВт, которые могут быть использованы в случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона», ― уточнили в правительстве.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале текущей недели без света остались жители пяти районов Дагестана. Причиной массовых отключений электроэнергии стала непогода.
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