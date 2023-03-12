Воронеж, 12 марта, 2023, 18:20 — ИА Регнум. В Воронежской области из-за непогоды произошли нарушения электроснабжения. Они затронули шесть районов региона ― Аннинский, Богучарский, Каширский, Лискинский, Таловский и Хохольский. Об этом 12 марта сообщили в областном правительстве.

ИА REGNUM Гроза

«Отключённых социально значимых объектов нет», ― говорится в сообщении властей в телеграм-канале.

В настоящее время энергетики «Воронежэнерго» устраняют последствия осадков и шквалистого ветра до 22 м/сек. Всего задействовано 11 бригад энергетиков: 31 человек и 13 единиц техники.

​»Также в распоряжении филиала находится 95 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 4,3 МВт, которые могут быть использованы в случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона», ― уточнили в правительстве. ​

Как сообщало ИА REGNUM, в начале текущей недели без света остались жители пяти районов Дагестана. Причиной массовых отключений электроэнергии стала непогода.