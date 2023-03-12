Дамаск, , 18:06 — REGNUM Пострадавшие от землетрясения в Сирии в начале февраля текущего года получат поддержку от государства. Соответствующий указ подписал президент Сирии Башар Асад.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно документу, опубликованному в телеграм-канале главы государства, жителям Алеппо, Идлиба, Латакии и Хамы, где зафиксированы наибольшие разрушения в результате удара стихии, будут предоставлены налоговые льготы и беспроцентные кредиты.

Так, лишившихся крова пострадавших освободят от уплаты налогов до конца 2024 года, на них не будут распространяться сборы на реконструкцию разрушенных домов, а также принадлежащих объектов недвижимости, включая предприятия, магазины и офисы.

«Согласно указу, пострадавшим людям предоставляется возможность брать кредиты в государственных банках на сумму до 200 млн лир (около $28 тыс.) с погашением в течение десяти лет, а проценты по кредиту оплачивает государственная казна», ― говорится в сообщении.

В заявлении канцелярии президента страны указано, что этот шаг сирийского лидера «преследует цель помочь пострадавшим восстановить силы и наладить свою жизнь после перенесённой катастрофы».

Как сообщало ИА REGNUM, серия разрушительных землетрясений произошла в Турции в ночь на 6 февраля. Подземные толчки ощущались и в Сирии. По данным минздрава Сирийской Арабской Республики, окончательное число погибших при землетрясении — 1414 человек, пострадавших — 2357. При этом в статистику не вошли данные о территориях, неподконтрольных официальному Дамаску.

Напомним, осенью 2020 года президент Сирии Башар Асад освободил от уплаты кредитов пострадавших от пожаров сирийцев. Согласно указу главы государства, от штрафов и просроченных платежей по кредитам освобождались граждане страны, пострадавшие от пожаров, в провинциях Латакия, Тартус, Хомс и Хама.