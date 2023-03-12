Белый дом осудил планы Пентагона не передавать в МУС материалы по Украине
Вашингтон, 12 марта 2023, 18:03 — REGNUM Публикация о том, что в Международный уголовный суд не будут переданы материалы о «преступлениях русских на Украине», обеспокоила Белый дом, пишет Politico.
Комментируя сообщение в New York Times о том, что Пентагон не согласовал передачу материалов в МУС, боясь, что к суду привлекут, основываясь на этих данных, и американцев, издание сообщило:
Напомним, американские власти объявили, что хотят создать трибунал в МУС по преступлениям, которые якобы совершают военные ВС РФ на Украине. Но Пентагон, узнав о содержимом материалов «дел», заблокировал их передачу в суд.