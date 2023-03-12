Вашингтон, 12 марта, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Публикация о том, что в Международный уголовный суд не будут переданы материалы о «преступлениях русских на Украине», обеспокоила Белый дом, пишет Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Комментируя сообщение в New York Times о том, что Пентагон не согласовал передачу материалов в МУС, боясь, что к суду привлекут, основываясь на этих данных, и американцев, издание сообщило:

«Чиновники из Белого дома были потрясены, когда вышла статья New York Times, они опасаются, что она нанесёт ущерб моральным доводам США в пользу поддержки Украины».

Напомним, американские власти объявили, что хотят создать трибунал в МУС по преступлениям, которые якобы совершают военные ВС РФ на Украине. Но Пентагон, узнав о содержимом материалов «дел», заблокировал их передачу в суд.