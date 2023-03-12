Вашингтон, , 18:04 — REGNUM Руководство Соединённых Штатов разделилось по вопросу того, нужно ли поставлять Киеву оружие дальнего действия. Об этом, как сообщает 12 марта газета Politico, рассказал журналистам глава комитета палаты представителей Конгресса США по международным делам Майкл Маккол.

Поставка вооружения Киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я действительно думаю, что администрация разделилась, Совет национальной безопасности разделился», — сказал политик журналистам.

Он сообщил, что администрация США отказалась поставлять на Украину ракеты дальнего действия. Одной из причин является то, что их мало в американском арсенале. Вторая причина — Вашингтон опасается эскалации конфликта, если Киев применит оружие по дальним целям в России.

Напомним, ранее Bloomberg сообщило, что министерство обороны США планирует запросить у Конгресса $170 млрд на закупку оружия и боеприпасов. Часть средств планируется потратить на ракеты большой дальности для возможного противостояния с Китаем.

Читайте ранее в этом сюжете: Между Киевом и Вашингтоном растут разногласия по конфликту на Украине — СМИ