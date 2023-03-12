Берлин, 12 марта 2023, 17:53 — REGNUM Десять самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 намеревается закупить вместо поставленных Киеву этих орудий правительство Германии. Об этом 12 марта сообщает издание Bild am Sonntag.

ФРГ
ФРГ
Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Берлин направил вооружённым формированиям Украины 14 таких гаубиц около десяти месяцев назад и из-за этого немецкие войска испытывают нехватку артиллерийских орудий.

Также указывается, что бюджетный комитет правительства ФРГ должен принять решение по поводу закупки указанных самоходных гаубиц до конца марта.

«Министерство [обороны ФРГ] хочет приобрести десять самоходных гаубиц общей стоимостью €154,7 миллиона», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что для начала полноценной организации планируемого ВСУ наступления Киеву необходимо западное оружие.