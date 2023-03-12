Берлин, 12 марта, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Десять самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 намеревается закупить вместо поставленных Киеву этих орудий правительство Германии. Об этом 12 марта сообщает издание Bild am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

Отмечается, что Берлин направил вооружённым формированиям Украины 14 таких гаубиц около десяти месяцев назад и из-за этого немецкие войска испытывают нехватку артиллерийских орудий.

Также указывается, что бюджетный комитет правительства ФРГ должен принять решение по поводу закупки указанных самоходных гаубиц до конца марта.

«Министерство [обороны ФРГ] хочет приобрести десять самоходных гаубиц общей стоимостью €154,7 миллиона», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что для начала полноценной организации планируемого ВСУ наступления Киеву необходимо западное оружие.