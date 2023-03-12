Вашингтон, 12 марта, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Администрации президента США Джо Байдена грозит кризис банковской системы, сообщает интернет-издание Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Президенту Байдену грозит катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank», — предупреждает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США и губернатор Калифорнии обсудили ситуацию, возникшую после банкротства одного из крупнейших банков страны — Silicon Valley Bank (SVB).