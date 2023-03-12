Казань, , 17:44 — REGNUM Казанский футбольный клуб «Рубин» в матче 22-го тура Первой лиги сезона 2022/23, играя в меньшинстве почти весь второй тайм, одержал минимальную победу над «Волгой» из Ульяновска. Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

Единственный мяч на третьей минуте встречи забил 25-летний белорусский нападающий Виталий Лисанкович. Красную карточку в дебюте второй половины получил полузащитник казанской команды Игорь Горбунов.

После 22 сыгранных туров «Рубин» под руководством Юрия Уткульбаева, одержав 12 побед и набрав 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. «Волга» с 16 очками осталась на предпоследней позиции.

Напомним, футбольный клуб «Зенит» в 19-м туре Мир Российской Премьер-лиги обыграл «Химки» со счетом 3:2 благодаря голу бразильского нападающего Густаво Мантуана на 90+2-й минуте.