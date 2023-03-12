Москва, , 17:38 — REGNUM Технику, поврежденную в результате боевых действий в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации, зачастую приходится ремонтировать в полевых условиях. Процесс одного такого ремонта в Луганской Народной Республике показало Министерство обороны РФ, опубликовав 12 марта видеокадры починки БТР, подорвавшегося на мине.

Ремонт БТР в полевых условиях Цитата из видео. Министерство обороны РФ

О том, как используются для ремонта в полевых условиях подручные предметы, рассказал замкомандира полка по вооружению.

«Условия непростые: в качестве упоров используются подручные предметы — деревянные бруски, плюс ко всему ремонтникам приходится чинить боевую машину, лежа на холодной земле», — говорится в сообщении МО РФ.

Однако, как отметили в ведомстве, российских военных это не останавливает. Способ поставить БТР на колёса бойцы обязательно найдут, были бы запчасти. В кратчайшие сроки они выполнят задачу.

Ранее ИА REGNUM опубликовало видео от Министерства обороны о том, как работают в условиях спецоперации подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил РФ, которые в круглосуточном режиме заправляют военную технику горючим.