Москва, 12 марта, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Технику, поврежденную в результате боевых действий в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации, зачастую приходится ремонтировать в полевых условиях. Процесс одного такого ремонта в Луганской Народной Республике показало Министерство обороны РФ, опубликовав 12 марта видеокадры починки БТР, подорвавшегося на мине.

Цитата из видео. Министерство обороны РФ Ремонт БТР в полевых условиях

О том, как используются для ремонта в полевых условиях подручные предметы, рассказал замкомандира полка по вооружению.

«Условия непростые: в качестве упоров используются подручные предметы — деревянные бруски, плюс ко всему ремонтникам приходится чинить боевую машину, лежа на холодной земле», — говорится в сообщении МО РФ.

Однако, как отметили в ведомстве, российских военных это не останавливает. Способ поставить БТР на колёса бойцы обязательно найдут, были бы запчасти. В кратчайшие сроки они выполнят задачу.