Вашингтон, 12 марта, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Разногласия по поводу конфликта на территории Украины и его целей между Киевом и Вашингтоном растут. Об этом 12 марта сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

По словам источников, между Украиной и США появились новые «очаги напряженности»: теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», намерение Киева захватить Крым и ситуация в Артёмовске.

Также указывается, что администрация президента США Джо Байдена заявила властям Украины, что насильственные акции вне украинской территории являются недопустимыми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post написала, что использование Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» вновь вызвало тревогу по поводу «изощрённого арсенала Кремля», имеющего трудно перехватываемое оружие, отсутствующее у США и их союзников.