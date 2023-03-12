Элиста, , 17:34 — REGNUM Следственный комитет займётся проверкой по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Калмыкии, в результате которого погибли два главы сельских муниципальных образований (СМО), сообщила 12 марта пресс-служба СУ СК РФ по республике.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Следователи устанавливают очевидцев и все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ДТП ещё два человека, в том числе третий глава СМО, госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в 19:05 мск на 31-м км автодороги Элиста — Чолун-Хамур. На трассе столкнулись автомобили ВАЗ-21 099 под управлением 37-летнего жителя Ики-Бурульского района и ВАЗ-2121 под управлением 40-летнего водителя.