В ВСУ заявили о риске попасть в Артёмовске в очередной «котёл»

Бахмут, ДНР, , 17:43 — REGNUM Командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский заявил, что в Артёмовске украинцы могут попасть в «котёл» наподобие того, как это было в 2015 году в Дебальцево. 12 марта в эфире «Эспрессо ТВ» он заявил, что «без логистики нет ни ротации, ни подвоза боеприпасов», о чём знают ВС России.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы понимаем, что может быть повторение Дебальцево, — рассказывает Ярославский. — Такая же ситуация, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну».

При этом «горловина так называемого оперативного котла составляет не более четырёх километров», отмечает представитель ВСУ. Комментируя происходящее в Артёмовске, украинский боевик сказал, что ВСУ ведут бои за каждый переулок и что каждый дом удержать стоит большого труда.

Напомним, бои в Дебальцево (ДНР), завершившиеся отступлением ВСУ с большими потерями, шли в январе–феврале 2015 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Дебальцева кричали нам: «Валите отсюда»: откровения солдата ВСУ, вышедшего из котла