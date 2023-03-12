Рим, 12 марта, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Торино» обыграл «Лечче» в матче чемпионата Италии. Одержать победу команде помог голевой пас полузащитника сборной России Алексея Миранчука.

Fabio Ferrari/Zuma/TASS Алексей Миранчук

Встреча на стадионе «Виа Дель Маре», которая состоялась 12 марта, завершилась победой туринского клуба со счетом 2:0. В гостевом матче 26-го тура итальянской Серии А мячи забили Вилфрид Синго и Неманья Радоньич. Первый гол защитник «Торино» оформил после передачи российского футболиста Алексея Миранчука.

После этой победы на счету туринского клуба 37 очков. Он находится на седьмое место в турнирной таблице Серии А, которую возглавляет «Наполи». «Лечче» с 27 баллами остался на 15-й позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, полузащитник сборной России Алексей Миранчук претендовал на звание лучшего игрока в феврале в Серии А в чемпионате Италии. Однако лучшим был признан полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия. Грузинский футболист принял участие в четырёх матчах, где отметился тремя голами и отдал один голевой пас.