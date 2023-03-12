Число человек, пострадавших при обстреле Перевальска в ЛНР из украинских РСЗО, возросло до 11

Луганск, , 17:25 — REGNUM Количество мирных жителей, пострадавших в результате обстрела города Перевальска Луганской Народной Республики 12 марта, возросло до 11 человек. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Луганская Народная Республика Иван Шилов © ИА REGNUM

«По полученной информации, по состоянию на 16:00 по местному времени в результате удара по автостанции Перевальска погибло трое и ранено 11 мирных граждан», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что среди пострадавших есть дети, а при обстреле Вооружённые силы Украины применили ракету шрапнельного типа GMLRS M30A1.

Напомним, что изначально сообщалось о девяти пострадавших и трех погибших при обстреле Перевальска из установки реактивной системы залпового огня M142 HIMARS производства США.