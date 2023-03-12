Кишинёв, , 17:45 — REGNUM Зампредседателя оппозиционной партии «Шор», депутат парламента Молдавии Марина Таубер и её коллега Регина Апостолова 12 марта смогли пройти к зданию парламента республики через полицейский кордон. Трансляцию ведёт пресс-служба партии.

Вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер © DUMITRU DORU/EPA/TASS

Политики пошли туда, чтобы передать резолюцию протестного митинга. В документе от молдавских властей потребовали оплатить жителям станы затраты на сильно подорожавшие коммунальные платежи за три зимних месяца.

Сначала правоохранители не пропускали политиков, что вызвало возмущение участников акции. Они скандировали: «Марина, мы с тобой» и «Долой [президента Молдавии] Майю Санду».

Стоит отметить, что 5 марта на митинге в Кишинёве также была принята резолюция с обращением к властям страны с требованием оплатить счета ЖКХ, но ответа не было. В этот раз протестующие выдвинули ультиматум, потребовав от правительства ответить в течение 24 часов.

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