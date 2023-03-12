Помощник президента Абхазии заявил о подготовке республики к худшему сценарию в Грузии

Гагра, Абхазия, , 17:20 — REGNUM К худшему сценарию развития международной ситуации готовится Абхазия на фоне происходящего в Грузии, однако в республике надеются на мир. Об этом 12 марта заявил помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Абхазия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отметил Гвинджия, в данный момент в республике проходят учения в приграничном с Грузией Галском районе, и абхазскими властями предпринимаются все необходимые меры, которые принимались с начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине.

«Мы готовимся к самому худшему, но надеемся на мир. В плане мобилизации Абхазия всегда едина, у нас нет необходимости агитировать собственный народ для того, чтобы защищать Родину», — сказал он.

Также помощник президента Абхазии подчеркнул, что все в республике обеспокоены звучащими на митингах в Тбилиси радикальными высказываниями и требованиями наступления на Абхазию.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта стало известно, что в Абхазии из-за последних событий в Грузии личный состав силовых структур был переведён на усиленный режим работы.