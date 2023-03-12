Премьер-министр Сербии Ана Брнабич объяснила отказ страны от антироссийских санкций

Белград, , 17:08 — REGNUM Отказ властей Сербии от участия в антироссийской санкционной политике основан на национальных и международных интересах сербского государства. Об этом в воскресенье, 12 марта, заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала Prva TV.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство Сербии исходит из того, что наша позиция по отношению к санкциям основана на международном праве и интересах Сербии», — рассказала Брнабич.

Также она отметила, что Сербия будет защищать свои интересы до тех пор, пока будет на это способна.

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что страна не будет предоставлять оружие ни одной из сторон конфликта на Украине.