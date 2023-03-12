Подольск, Московская область, 12 марта, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве молодого человека в гриль-баре в подмосковном Подольске написал явку с повинной. Об этом 12 марта сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

В настоящее время с задержанным работают следователи.

«Задержан подозреваемый в убийстве, совершённом ночью в гриль-баре (ч. 1 ст.105 УК РФ). Им оказался местный житель 1995 года рождения. Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего», ― говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

На месте продолжают работать следователи и криминалисты. Изъято орудие убийства, назначены экспертизы, ведётся допрос свидетелей.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 12 марта в кафе в Подольске. По данным следствия, между двумя посетителя заведения возник конфликт, в ходе которого один нанёс другому ножевое ранение, после чего скрылся. Пострадавший скончался.

В ряде СМИ появились сообщения о том, что в совершении этого преступления якобы подозревается сын депутата Госдумы РФ Бориса Иванюженкова (КПРФ) и хоккеист «Сочи» Артём Иванюженков. Однако эту информацию в СКР опровергли, заявив о непричастности спортсмена к конфликту. Позднее сам Иванюженков записал видеообращение, в котором сообщил, что уже три дня находится на сборах в Сочи, и призвал верить только проверенной информации.