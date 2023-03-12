Кишинёв, , 17:05 — REGNUM Лидеры «Движения за народ» в ходе протестного митинга в Кишинёве 12 марта выдвинули ультиматум властям Молдавии, требуя оплатить населению непомерные счета за коммунальные услуги за три зимних месяца. Трансляцию ведет пресс-служба партии «Шор».

В резолюции митинга говорится, что властям даётся на ответ 24 часа. Что будет в противном случае, не сообщили.

После завершения митинга зампредседателя «Шор» Марина Таубер, депутат парламента Молдавии Регина Апостолова и их сторонники выдвинулись к зданию правительства страны, чтобы передать документ. Дорогу им преградили сотрудники полиции.

Напомним, стремление действующих властей Молдавии разорвать экономические связи с Россией и переключиться на европейский энергетический рынок привело к тому, что цены на энергоносители в Молдавии выросли в несколько раз за полтора года. Вместе с этим годовая инфляция в стране в прошлом году превысила 30%. В Кишинёве регулярно проходят акции протеста.