Гаага, Нидерланды, 12 марта, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Сербский генерал Ратко Младич «празднует» свой 81-й день рождения в гаагской тюрьме, заявил 12 марта его сын Дарко. Здоровье приговорённого к пожизненному заключению генерала сильно ухудшилось.

PETER DEJONG / POOL/EPA/TASS Сербский генерал Ратко Младич

Дарко Младич рассказал РИА Новости, что жена генерала Босилька Младич навещает его. Навещают и внуки.

«Что касается здоровья, он очень слаб, двигается с трудом, состояние здоровья ухудшается по сравнению с тем, что было осенью 2022 года», — рассказал Дарко Младич. По его словам, отцу постоянно необходима помощь.

Как считает Дарко Младич, пересмотра приговора пока ожидать не приходится. При этом адвокаты ведут переговоры с Ратко Младичем в основном по телефону.

Напомним, международный суд в июне 2021 года приговорил Младича к пожизненному заключению, признав виновным в военных преступлениях, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в Боснии и Герцеговине в 1995 г. Младич провёл в тюрьме уже много лет — с момента ареста в 2011 г.