Киев, 12 марта, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина не смогла подтвердить информацию о дискуссиях с западными странами по поводу мирных переговоров с Москвой в обмен на гарантии безопасности, сообщает Le Journal du Dimanche.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительствах Германии, Франции и Великобритании сообщала, что страны Запада продвигают идею заключения оборонного пакта с Украиной, чтобы Киев начал мирные переговоры с Москвой. Оборонный пакт, как считается, мог бы предоставить Украине более тесные связи с НАТО, а также доступ к оружию и боеприпасам.

«Мы не связываем эти гарантии с началом переговоров с Россией», — сказала Стефанишина, заявив, что, возможно, эта тема и поднималась.

По её словам, у подобного рода переговоров не может быть предварительных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 10 ракет из РСЗО по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.