СМИ: президент Белоруссии Лукашенко направится в Иран с официальным визитом

Минск, , 17:00 — REGNUM В течение ближайшего часа с официальным визитом в Иран направится президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 12 марта сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Первый борт через полчаса вылетает на Тегеран», — говорится в сообщении.

При этом в ходе визита в Тегеран у Лукашенко намечены встречи с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и верховным лидером страны Али Хаменеи, а также с рядом представителей исполнительной и законодательной власти. Основной темой переговоров белорусского лидера с его иранским коллегой станет развитие сотрудничества Ирана и Белоруссии во всех аспектах двусторонних отношений с упором на торгово-экономическое взаимодействие.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта белорусский посол в Тегеране Дмитрий Кольцов заявил, что прямое авиасообщение скоро возобновится между столицами Белоруссии и Ирана.