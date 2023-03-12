Житомир, Украина, , 16:57 — REGNUM Офицер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Виктор Витусевич жестоко избил украинского солдата срочной службы. Видео с экзекуцией из посёлка городского типа Гуйва, который находится в Житомирской области, попало в Сеть. Кадры опубликовал телеграм-канал «Страна. ua».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Офицер демонстративно избивает срочника на глазах у его товарищей. Подопечный при этом не оказывает сопротивления и пытается отойти от вышестоящего по званию. При этом за солдата никто не заступается.

Сам лейтенант ВСУ сначала выдвинул версию о наказании провинившегося бойца за распитие алкогольных напитков. Однако после этого в видеообращении с извинениями признал, что был не прав и готов ответить за свой поступок.

По данным местных СМИ, в Киеве уже осведомлены об произошедшем и готовят наказание за превышение полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года в Крыму трое неизвестных избили военного контрактника ВС РФ из-за символа Z на одежде, после чего он обратился в полицию. Подозреваемые были задержаны.