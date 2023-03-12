Кишинёв, , 17:08 — REGNUM Сотрудники полиции и молодые люди в штатском, закрывающие лица, в Кишинёве 12 марта преградили дорогу протестующим, которые отправились к зданию правительства республики. Трансляцию ведёт пресс-служба партии «Шор».

Полиция в Кишинёве © Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Зампредседателя «Шор» Марина Таубер, депутат парламента Молдавии Регина Апостолова и ряд других политиков и участников протестного митинга хотят передать резолюцию митинга. В ней говорится, что от властей требуют оплатить населению резко подорожавшие счета за услуги ЖКХ за три зимних месяца.

Депутаты призвали пропустить их, но политиков оттеснили от кордона. Таубер потребовала от тех, кто не давал ей пройти, показать документы, назвала их «провокаторами».

Собравшиеся скандируют: «Марина, мы с тобой». Противостояние продолжается.

Напомним, протестный митинг в Кишинёве 12 марта был согласован возле здания парламента Молдавии, но полиция не пропустила протестующих. Акцию провели на центральном проспекте Штефана чел Маре.

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