Абакан, 12 марта, 2023, 16:49 — ИА Регнум. В Кемеровской области пострадавшего в горах Кузбасса туриста эвакуировали в Абакан. Об этом сообщили 12 марта в пресс-службе республиканского управления МЧС Хакасии.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы/РИА Новости Вертолет МЧС

Известно, что мужчина шёл в составе группы из 15 человек по маршруту в Междуреченском городском округе Кузбасса и сорвался с уступа на пике Строителей. Спасатели обнаружили его в горах с переломами.

Было решено переправить пострадавшего бортом МЧС в больницу столицы Хакасии.

Сам турист прибыл на отдых в горах из Кемеровской области. На его поиски после сообщения о ЧП 11 марта вылетели сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России.