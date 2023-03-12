Лидер оппозиции Молдавии заявила, что её на акции протеста ударил глава полиции

Кишинёв, , 16:47 — REGNUM Зампредседателя оппозиционной партии «Шор», депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что 12 марта в ходе акции протеста её ударил глава генерального инспектората полиции республики Виорел Чернэуцяну. Это заявление лидер оппозиции сделала во время митинга.

Марина Таубер © Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

«Глава генерального инспектората полиции Чернэуцяну ударил меня, депутата парламента. В понедельник мы подадим соответствующие жалобы во все институты государства», — сказала Таубер.

Она возглавляла колонну протестующих, которая двигалась по центральному проспекту к парламенту Молдавии, где было согласовано проведение протестного митинга. Им преградили дорогу сотрудники полиции, среди которых был Чернэуцяну.

В результате митинг начали проводить на проспекте, где развернули сцену и звуковое оборудование. Таубер и участники акции скандировали: «Долой полицию», «Долой Чернэуцяну».

Напомним, Чернэуцяну 12 марта признал, что сотрудники полиции в регионах не пускают в Кишинёв автобусы с протестующими, ссылаясь на «технические проблемы». Он также безосновательно обвинил «спецслужбы РФ» в подготовке людей для дестабилизации ситуации в Кишинёве в ходе протестов.

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