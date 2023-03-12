Кабул, , 16:41 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы в Афганистане. Об этом 12 марта сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 190 километров в восточном направлении от города Кундуза, в котором проживает свыше 161 тыс. человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 152 км.

При этом данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около берегов островного государства Вануату, которое находится в южной части Тихого океана, произошло землетрясение магнитудой 5,5.