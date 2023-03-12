Берлин, 12 марта, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Коррумпированная Украина не может «учить жить» Германию, заявил лидер партии Team Todenhöfer («Команда Тоденхёфера») Юрген Тоденхёфер в ответ на заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, обвинившего немцев в одобрении «убийств и пыток украинцев российскими солдатами».

Bernd Elmenthaler via www. imago-/www. imago-images.de/Global Look Press Юрген Тоденхёфер

Тоденхёфер, комментируя заявление Кулебы, раскритиковавшего антиукраинские митинги в Германии, написал 12 марта в Twitter, что постоянные оскорбления со стороны Киева уже надоели. По его словам, противники отправки на Украину оружия хотят остановить разжигание войны — прекратить его не силой, а путём переговоров.

«Вторая по коррумпированности страна в Европе не будет нашим моральным учителем», — пишет Тоденхёфер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кулеба 12 марта заявил, что протесты против оказания военной помощи Киеву в Германии способствуют «убийству украинцев русскими». Между тем жители Германии провели уже несколько акций против участия Берлина в эскалации конфликта на Украине.