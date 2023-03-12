Липецк, , 16:31 — REGNUM Сильный дождь стал причиной подтопления нескольких улиц в Липецке. Об этом 12 марта в телеграм-канале написал глава администрации Лебедянского района Роман Ченцов.

Снег и лужи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Непрекращающиеся осадки и таяние снега привели к резкому подъему воды. Залиты дороги, несколько подвалов, отдельные приусадебные участки», — говорится в сообщении.

Ченцов уточнил, что на устранение локальных подтоплений вышли все службы района.

«В аварийно-спасательных работах задействованы 70 человек, выведено 30 единиц техники», — отметил глава администрации.

Напомним, по данным синоптиков, только12 марта в Липецке выпало 10,2 мм осадков — около 40% месячной нормы.