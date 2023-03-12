Москва, , 16:31 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали реального подозреваемого в убийстве 23-летнего молодого человека, которое произошло в одном из кафе Подольска Московской области. Об этом 12 марта сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, это 30-летний житель Подольска.

«Реальный подозреваемый в убийстве 23-летнего подольчанина в пьяной драке в местном кафе установлен и доставлен в Подольский МСО СКР (межрайонный следственный отдел Следственного комитета России. ― Прим. ред.)», ― написал парламентарий в телеграм-канале.

Также сообщается, что задержанный уже признал свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Главного следственного управления СКР по Московской области, инцидент произошёл в Подольске 12 марта. По предварительным данным, компания отмечала день рождения, между гостями произошёл конфликт, в ходе которого 23-летнего мужчину ударили ножом.

Позднее он скончался в Подольской городской больнице. По данному факту было возбуждено уголовное дело (ч 1 ст. 105 УК РФ ― «Убийство»).

В ряде СМИ появились сообщения о том, что в совершении этого преступления подозревается сын депутат Госдумы РФ Бориса Иванюженкова (КПРФ) и хоккеист «Сочи» Артём Иванюженков. Однако эту информацию в СКР опровергли, заявив о непричастности спортсмена к конфликту. Позднее сам Иванюженков записал видеообращение, в котором сообщил, что уже три дня находится на сборах в Сочи и призвал верить только проверенной информации.

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