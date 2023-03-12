Анкара, 12 марта, 2023, 16:43 — ИА Регнум. На севере Турции 12 марта произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает пресс-служба Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

По данным ведомства, эпицентр зафиксированных подземных толчков находился в городе Саймбейли. Очаг землетрясения был на глубине 7 км.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, 6 февраля в Турции произошли землетрясения, магнитуда которых доходила до 7,7. По последним данным, от разрушений погибли 47 975 человек.