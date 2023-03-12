Times of Israel: в Израиле обвиняют США в финансировании протестов против судебной реформы

Тель-Авив, Израиль, , 16:19 — REGNUM В Израиле обвиняют США в финансировании протестов против судебной реформы, пишет газета Times of Israel.

Протесты в Израиле против судебной реформы © Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Кто финансирует транспортировку, флаги, сцены? Нам это ясно», — рассказал высокопоставленный чиновник из израильского правительства, чьё имя не называется.

В правительстве Израиля отмечают, что протест финансируется и организуется с привлечением миллионов долларов. Другой представитель окружения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уточнил, что израильский чиновник имел в виду именно США.

Жители Израиля выступают против проводимой правительством Нетаньяху судебной реформы. Законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов и позволит парламентариям оспаривать решения суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта приблизительно 250 тысяч человек стали участниками протестных акций против судебной реформы в Израиле. Волна протестов охватила более чем 60 населенных пунктов страны.