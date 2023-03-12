Молдавия, 12 марта, 2023, 16:15 — ИА Регнум. В Кишинёве из здания аэропорта эвакуированы сотрудники и пассажиры. Об этом сообщили в полиции Молдавии.

Вадим Денисов/ТАСС Аэропорт Кишинева

Причиной стало сообщение о взрывном устройстве, которое поступило в силовое ведомство 12 марта около 12:50 по местному времени.

«Сотрудники Пограничной полиции были предупреждены информационным бюро международного аэропорта Кишинёва, куда поступил телефонный звонок с сообщением о минировании аэропорта», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства в телеграм-канале.

После этого регистрация пассажиров в воздушной гавани была временно приостановлена, сотрудники аэропорта и пассажиры эвакуированы из здания. Кроме того, силовики усилили меры безопасности, мобилизовали оперативные группы специализированных служб МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года аэропорт столицы Молдавии также проверяли на наличие взрывных устройств. Сообщение о минировании воздушной гавани получили правоохранительные органы Молдавии 17 июля, людей эвакуировали.