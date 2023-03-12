Рим, 12 марта, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что вопрос возможной отправки войск на Украину никогда не обсуждался. Итальянский политик рассказал об этом в воскресенье, 12 марта, в эфире Radio 24.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Антонио Таяни

«Мы никогда не говорили о том, чтобы отправить Киеву войска. На днях прошла встреча G7 с участием Энтони Блинкена, отправка войск никогда не обсуждалась», — отметил Таяни.

Также итальянский вице-премьер предположил, что план Пекина по мирному урегулированию ситуации на Украине может быть не ясен всем сторонам конфликта.

Накануне главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил, что в ходе переговоров с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли обсудил усиление украинской системы ПВО.