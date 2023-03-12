Тегеран, , 16:13 — REGNUM В Иране руководителя организации «Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза» Хабиба Чааба приговорили к смертной казни. Его признали виновным в организации многочисленных террористических актов. Об этом 12 марта пишет агентство Tasnim.

Смертная казнь Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, участники сепаратистского движения совершили нападение на участников военного парада в городе Ахвазе 22 сентября 2018 года. Тогда от рук террористов погибли не менее 25 человек, в том числе один ребёнок, ещё 269 человек получили ранения.

Сторонники организации «Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза» совершили ещё множество терактов, их атакам подверглись не только военные, но и гражданские объекты.

Суд над лидером движения Хабибом Чаабом является окончательным. Он состоялся после поданной подсудимым апелляции. Пересмотра приговора уже не будет.

Напомним, сепаратистская группировка «Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза» добивается отделения от Ирана провинции Хузестан и создания на её территории арабского государства.