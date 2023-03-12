Свободный, Амурская область, 12 марта, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в городе Свободном Амурской области задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в нападении на двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает пресс-служба приамурского ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Полиция

«В состоянии опьянения в общежитии учебного заведения, расположенного по улице Ленина города Свободный, используя малозначительный повод, причинил ножевые ранения двум 17-летним девочкам», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, девушкам оказали помощь в больнице. Одну из пострадавших отпустили домой, другая девушка осталась в медучреждении. В отношении подозреваемого будет принято решение о мере пресечения.

Сообщается, что по данному случаю было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.