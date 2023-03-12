Донецк, 12 марта, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 10 ракет из РСЗО по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 12 марта сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:40 — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные за минувшие сутки нанесли поражение 81 артиллерийскому подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ).