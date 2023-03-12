Москва, 12 марта, 2023, 16:03 — ИА Регнум. На усиленный режим работы переведены из-за непогоды городские службы Москвы. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба московского комплекса городского хозяйства в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца суток 12 марта в столице России возможны дождь, гроза, град, порывы ветра до 15 м/с, при этом в некоторых московских районах уже идёт гроза, в связи с чем аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве.

Также уточняется, что, помимо того, были приняты меры для защиты от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов, и указывается, что бригады ГУП «Мосводосток» подготовились к работам по устранению возможных временных водяных скоплений.

«Под особым контролем — объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. Просим автомобилистов в непогоду быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов — быть внимательнее, не укрываться под деревьями», — также добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Москвы предупредили о задержках наземного транспорта из-за ухудшения погодных условий в столице.