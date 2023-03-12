Москва, , 15:56 — REGNUM В Московском метрополитене прямо перед прибывающим поездом на пути упала женщина. Об этом 12 марта сообщили в правоохранительных органах.

Станция метро «Белорусская» © Сергей Карпухин/ТАСС

Как уточнил источник ТАСС, это произошло на станции метро «Белорусская».

«Её оперативно достали, она жива», ― добавил собеседник агентства.

Женщина при падении ударилась ногой. Её осматривают медики. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта на Кольцевой линии московского метро человек упал на пути. Из-за этого временно были увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке.

Ещё один инцидент в метро Москвы произошёл 9 марта. На станции «Киевская» Кольцевой линии юношу толкнули на рельсы, и он остался жив после падения.

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