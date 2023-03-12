Москва, 12 марта, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Хоккеист Артём Иванюженков, которого ранее ряд СМИ записал в подозреваемые в убийстве, опроверг свою причастность к преступлению в подмосковном кафе. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Сети.

Цитата из видео Хоккеист Артём Иванюженков

Спортсмен добавил, что уже три дня находится в Сочи на сборах.

«Не верьте непроверенной информации. Я третий день нахожусь на сборах в Сочи. Следствие во всём разберется», — заявил Иванюженков.

Видеообращение хоккеиста опубликовал телеграм-канал Baza.

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Напомним, ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что сын депутата Госдумы РФ Бориса Иванюженкова (КПРФ) подозревается в убийстве. Уточнялось, что сына парламентария хоккеиста «Сочи» Артёма Иванюженкова подозревают в убийстве в подмосковном кафе.

Как сообщало ИА REGNUM, старший помощник руководителя областного следственного управления СК РФ Ольга Врадий заявила, что подобные сообщения не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что Иванюженков не является участником конфликта.