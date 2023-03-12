Луганск, , 15:47 — REGNUM Вооружённые силы Украины обстреляли город Перевальск Луганской Народной Республики из РСЗО M142 HIMARS. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел — 13:10 по населенному пункту Перевальск», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Как отмечает глава администрации Перевальского района ЛНР Виталий Михайлов, в результате обстрела города погибли трое жителей, еще девять человек, включая детей, получили ранения различной степени тяжести.

Накануне пресс-служба МЧС Луганской Народной Республики сообщала о взрыве неизвестного устройства в городе Первомайске. В результате происшествия один мирный житель получил ранения.